В Якутии начал работу посвященный первому президенту республики клуб

Заседания Николаев-клуба "Первый" планируется проводить ежемесячно с повесткой наиболее актуальных направлений в политике региона

ТАСС, 21 декабря. Николаев-клуб "Первый", созданный в честь первого президента Якутии Михаила Николаева, открылся в республике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Инициаторами создания Николаев-клуба выступили Национальный центр медицины и региональное отделение Ассоциации юристов России. Здесь будут обсуждаться актуальные и приоритетные вопросы по развитию республики, обозначенные в государственно-политической деятельности Михаила Николаева. К участию будут приглашены представители общественности, государственной власти, бизнеса, специалисты самых разных отраслей", - отметили в пресс-службе.

Заседания Николаев-клуба "Первый" планируется проводить ежемесячно с повесткой наиболее актуальных направлений в политике региона. Уже внесено предложение рассмотреть в клубе вопрос создания фонда поддержки пожилых людей, а также вопрос развития Национального центра медицины имени М. Е. Николаева.

"Михаил Ефимович большое внимание уделял подготовке кадров, укреплению высоких технологий и телемедицины, материально-технической базы отрасли здравоохранения, - приводит пресс-служба слова гендиректора Республиканской больницы №1 Станислава Жиркова. - Он заложил основы современной системы здравоохранения".

Первый президент Якутии, государственный советник республики Михаил Николаев умер 4 августа 2023 года на 86-м году жизни. С 5 по 8 августа в республике был объявлен траур. Он был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года.