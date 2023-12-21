В ЛНР начнут выдавать сертификаты на жилье детдомовцам с 2024 года

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что также появится общежитие для выпускников детских домов и возможность компенсации аренды жилья

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Выпускники детских домов в ЛНР в 2024 году начнут получать сертификаты на приобретение жилья, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Я думаю, одно решение, которое возможно, это сертификаты на покупку жилья для детей, оставшихся без попечения родителей, либо детей-сирот, компенсация аренды жилья и ремонтные работы большого общежития в Луганске, которое позволит обеспечить крышей над головой до того момента, как молодой человек сможет получить квартиру. Сейчас это все разрабатывается, сертификаты начнут работать со следующего года", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что вероятно, общежитие для выпускников детских домов и возможность компенсации аренды жилья тоже появятся в 2024 году.

Львова-Белова также сообщила, что почти 100 детей из республики нашли приемные семьи. "В настоящий момент у нас 98 детей из Луганской Народной Республики, которые при нашем участии были переданы в разные регионы России", - сказала омбудсмен, добавив, что на всех из них оформлены опека или попечительство.

Омбудсмен отметила, что региональные уполномоченные регулярно навещают всех детей, проверяют условия их проживания. По ее словам, еще ни одного ребенка не вернули в детский дом.

Также она рассказала, что одна семья из Тюмени оформила опеку сразу над пятью братьями и сестрами, страдающими тугоухостью, некоторые из этих детей полностью глухонемые.