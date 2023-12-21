МЧС планирует ввести обязательные требования к противогазам и бороться с подделками

Их отсутствие в настоящее время приводит к производству и реализации низкокачественных средств защиты, поступающих в том числе из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции, отмечено в законопроекте

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. МЧС России намерено ввести обязательные технические требования к средствам индивидуальной защиты населения, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Необходимость внесения изменений в федеральный закон "О техническом регулировании" обусловлена отсутствием в Российской Федерации обязательных для исполнения и применения требований к средствам защиты, а также отсутствием порядка подтверждения их соответствия установленным требованиям", - говорится в обосновании проекта.

Как указано далее, в законах РФ нет обязательных требований к противогазам, порядка подтверждения их соответствия нормам. "Отсутствие данных требований приводит к производству и реализации низкокачественных средств защиты, поступающих в том числе из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции и, следовательно, низкой эффективности защиты гражданского населения, в том числе детей, от опасностей радиационного, химического и биологического характера", - уточняется на портале.

Поправки в закон должны будут вступить в силу в феврале 2026 года в случае их принятия. Они коснутся в первую очередь производителей противогазов.