РФ вернула детей в семьи, оказавшиеся на оккупированной в 2022 году Украиной территории

В передаче детей в семьи помогали Международный Красный Крест и волонтерские организации

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Россия вернула родителям всех детей, которые осенью 2022 года, уехав отдыхать в детские лагеря на территории РФ, оказались отрезаны от семей из-за изменившейся линии фронта. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Детские лагеря, куда ребята поехали, когда были активные боевые действия - в Крым, Краснодарский край. Ребята были не только из Херсонской области, но и из Запорожской, Харьковской, но потом изменилась линия фронта и разделила детей и родителей. В настоящий момент у нас остался один мальчик на территории Крыма, который по собственному желанию продолжает обучаться в высшем учебном заведении, родители поддерживают его желание, у нас есть официальный документ. Со всеми остальными - отработали, воссоединили с семьями", - сказала Львова-Белова.

Некоторых детей возвращали через третьи страны, некоторых отправляли напрямую на Украину, часть детей отправлена к родителям в страны Евросоюза. В передаче детей в семьи помогали Международный Красный Крест и различные волонтерские организации.

Минобороны РФ 10 сентября 2022 года сообщило о перегруппировке войск, находившихся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, для наращивания усилий в Донбассе. Военно-гражданская администрация региона объявила эвакуацию.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября 2022 года по предложению генерала Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС.