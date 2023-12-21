В Москве ИИ-сервисы начали определять инсульт

На сегодняшний день порядка 60 ИИ-сервисов ищут признаки заболеваний по 29 клиническим направлениям

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первые в стране комплексные сервисы искусственного интеллекта для определения инсульта на КТ-исследованиях начали работать в столичных медицинских организациях, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране. Нейросети помогут врачам в экстренных случаях искать признаки ишемического инсульта и кровоизлияний, оперативно производить подсчет важных показателей, что в конечном счете поможет спасти жизнь пациенту", - сказала Ракова.

Она отметила, что на сегодняшний день порядка 60 ИИ-сервисов ищут признаки заболеваний по 29 клиническим направлениям. Всего в московском здравоохранении работают уже восемь комплексных решений, которые проанализировали более 150 тыс. КТ-исследований. Суть комплексного сервиса - поиск нескольких заболеваний на одном медицинском изображении. Например, предметом исследования является исключение пневмонии, а искусственный интеллект может дополнительно заметить признаки остеопороза и сигнализировать об этом врачу.