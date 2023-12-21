Figaro: Монпелье станет самым крупным городом Европы с бесплатным общественным транспортом

При этом, как отметила газета, для туристов и гостей города проезд останется платным

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Монпелье на юге Франции с населением в полмиллиона человек станет крупнейшим в Европе городом с бесплатным общественным транспортом. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, новые правила будут введены в городе в четверг вечером и будут распространяться только на его жителей. Для пользования транспортом им придется получить специальный бесплатный проездной билет, который будет необходимо предъявлять контролерам. При этом валидировать билет при посадке в транспорт не требуется. Срок его действия составит один год, после чего необходимо получить новый билет.

Для туристов и гостей города, подчеркивает газета, проезд останется платным (стоимость одной поездки составляет €1,6), не исключено, что в ближайшее время цена билета может даже вырасти.

Как уточняет издание, бесплатный проезд в общественном транспорте позволит семье с двумя детьми сэкономить €1 472 в год. Кроме того, это будет способствовать улучшению экологической ситуации и снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Среди крупнейших территорий, где власти приняли решение ввести бесплатный общественный транспорт, Люксембург (650 тыс. жителей), где эта мера введена в 2020 году по всей стране, и столица Эстонии Таллин (445 тыс. жителей), где бесплатный проезд действует с 2013 года. Во Франции около 40 населенных пунктов ввели аналогичные правила, однако численность населения в них значительно меньше, чем в Монпелье.