В рамках проекта "Два Гагарина" впервые пройдет Гагаринский бал

Его проведут 1 марта 2024 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первый Гагаринский бал пройдет 1 марта 2024 года в рамках культурно-просветительского проекта "Два Гагарина", рассказала генеральный директор Центра популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" Людмила Котлова.

"Впервые мы хотим провести в первый день весны, 1 марта, Гагаринский бал, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину", - рассказала Котлова на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту проекта. По ее словам, мероприятие приурочено к дню рождения первого космонавта.

По словам Котловой, такие мероприятия планируется проводить в течение всего года, а не только в традиционные памятные даты. Она отметила, что завершить проект планируется в декабре. "Мы предполагаем, что это в декабре, к дню рождения [единственного ныне живущего члена первого отряда космонавтов СССР] Бориса Валентиновича Волынова. 18 декабря", - добавила она.

Проект "Два Гагарина" посвящен двум знаковым юбилеям 2024 года - 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных.