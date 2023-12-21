В Луганске открылся первый в новых регионах центр дневного пребывания детей-инвалидов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подарила центру 50 путевок в крымский санаторий

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Первый на территории новых российских регионов центр дневного пребывания детей-инвалидов открылся в Луганске, его посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы задумывали открытие по стране таких пространств, куда родители смогут привести своих детей и получить свободное время, подышать, заняться своими делами, а у детей появляется интересное времяпрепровождение, общение со сверстниками, развитие. Здорово, что Луганск вошел в десятку первых центров дневного пребывания, которые открываются по стране", - сказала омбудсмен, добавив, что это первый подобный центр в новых регионах.

Львова-Белова подарила центру 50 путевок в крымский санаторий для детей. Дети смогут поехать вместе с родителями.

Новый центр создан на базе луганского отделения республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" в рамках стратегической программы уполномоченного "Сопровождение через всю жизнь". Он будет работать с детьми-инвалидами в возрасте от 5 до 14 лет, имеющими генетические нарушения, расстройства аутистического спектра, поражения центральной нервной системы, психические расстройства.

Дети смогут посещать индивидуальные занятия с логопедом и педагогом-психологом, а также групповые занятия по психологической коррекции, творческой деятельности, социально-бытовому ориентированию, танцевальной терапии, физической активности.