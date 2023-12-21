Рособрнадзор не будет распространять эксперимент по гибким учебным планам на всю страну

По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, запрос о продлении программы исходил из Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор не планирует распространять на всю страну пилотный проект по гибким учебным планам, стартовавший в московских школах в феврале. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

"На всю страну точно не распространим. Это запрос был и желание Москвы, акценты делаются у них на то, чтобы максимальное количество ребят, которые имели проблемы с преодолением порога, их ликвидировали. Хорошо это или нет - для этого должно пройти время, посмотреть на результаты. Результаты прошлого года мы обсуждали, смотрели, они попросили, чтобы этот эксперимент у них продолжался", - сказал он.

В рамках проекта ученики могут посещать в группах практикумы по тем предметам, которые нужны им для поступления. Они позволят ребятам подготовиться к самой процедуре проведения экзамена, проработать сложные вопросы по предметам, а также систематизировать изученный материал. Всю базовую учебную программу по непрофильным предметам ученики таким образом завершают до 1 февраля.