Григоренко сообщил о сокращении времени предоставления некоторых госуслуг за год вдвое

Это стало возможным благодаря проекту "Государство для людей", добавил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Время предоставления оптимизированных государственных услуг за год в среднем сократилось в два раза, с четырех до двух дней, что стало возможным благодаря проекту "Государство для людей". Об этом на пресс-подходе сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Что касается цифр, то у нас в два раза сократилось время предоставления услуг. Было в среднем по четыре дня, стало - два", - отметил Григоренко.

Также в среднем в 1,5 раза, с трех до двух, уменьшилось количество документов, которые необходимо предоставить, чтобы получить государственные услуги.

Таковы результаты оптимизации 50 государственных услуг, которые были оценены как несоответствующие стандартам клиентоцентричности в результате самообследования, проведенного федеральными органами исполнительной власти в текущем году.

По словам Григоренко, основная задача проекта заключается в минимизировании времени на получение услуги и переход в счете с дней на часы. Количество документов также планируется сократить. "В идеале эти документы вообще не представляются, когда человек просто через биометрию идентифицируется на портале "Госуслуги", и дальше представляется комплекс услуг", - заключил заместитель председателя правительства РФ.

О проекте

Проект "Государство для людей" (прежнее название - "Клиентоцентричность") входит в перечень 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Пилотный проект стартовал в декабре 2021 года. В его рамках были разработаны правила и стандарты, на основе которых должна строиться коммуникация государства с гражданами и бизнесом. Также создана концепция, включающая профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Внедрение стандартов проводилось в пилотном режиме, рассчитанном до конца года, в восьми ведомствах и пяти регионах, в 2022 году в проект включились все федеральные ведомства.

Стандарты клиентоцентричности разработаны по трем направлениям - "Государство для людей", "Государство для бизнеса" и "Стандарт для внутреннего клиента". Для формирования знаний и умений, обеспечивающих внедрение соответствующих изменений в органах государственной власти, проводится регулярное обучение госслужащих. В 2022 году были проведены три модуля стратегической сессии для руководящего состава госорганов. В 2023 году прошли обучение около 6 тыс. сотрудников федеральных и региональных органов власти.