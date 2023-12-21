Клинические испытания показали, что вакцина R21/Matrix-M безопасна и эффективна для профилактики заболевания у детей, заявили в организации

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела преквалификацию второй вакцины против малярии - R21/Matrix-M. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, пояснив, что преквалификация призвана расширить доступ к профилактике малярии посредством иммунизации.

ВОЗ "добавила вакцину против малярии R21/Matrix-M в список преквалифицированных вакцин", отмечается в сообщении. Перечень лекарственных средств, прошедших преквалификацию, используется международными закупочными организациями и странами для управления закупками. В октябре ВОЗ рекомендовала использование R21/Matrix-M для профилактики малярии у детей по рекомендации консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации и консультативной группы по политике в отношении малярии. Преквалификация "означает более широкий доступ к вакцинам как ключевому инструменту профилактики малярии у детей", причем это является обязательным условием для закупки вакцин Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

R21/Matrix-M является второй вакциной против малярии, прошедшей преквалификацию в ВОЗ после вакцины RTS,S/AS01, получившей такой статус в июле 2022 года.

"Клинические испытания показали, что обе вакцины безопасны и эффективны для профилактики малярии у детей. Ожидается, что при широком применении, наряду с другими рекомендованными мерами по борьбе с малярией, они окажут большое воздействие на общественное здравоохранение", - констатировали в ВОЗ. От этой болезни в Африке ежегодно умирают почти полмиллиона детей. "По оценкам, в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 249 миллионов случаев малярии и 608 тыс. случаев смерти от малярии в 85 странах", - отмечается в сообщении.

Преквалификация второй вакцины против малярии, разработанной Оксфордским университетом и изготовленной Индийским институтом сыворотки, "призвана расширить доступ к профилактике малярии посредством вакцинации". Спрос на вакцины против малярии высок, но их предложение пока ограничено, подчеркнули в ВОЗ. Ожидается, что наличие двух рекомендованных ВОЗ и прошедших преквалификацию вакцин против малярии "увеличит предложение для удовлетворения высокого спроса со стороны африканских стран".

Малярия - одна из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По текущим оценкам ВОЗ, число носителей всех типов малярии в мире составляет около 220 млн. Значительная часть заболевших проживает на территории Африки и развивающихся стран Южной Азии.