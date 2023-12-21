В Усть-Куте Иркутской области погорельцы получат жилье из маневренного фонда

В правительстве региона сообщили, что людям предоставлены предметы первой необходимости

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти предоставят жилье из маневренного фонда жителям города Усть-Кута Иркутской области, у которых сгорели квартиры в результате пожара в двух домах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В результате происшествия жилье потеряли 70 человек (24 семьи). <…> На утро 21 декабря в администрацию Усть-Кута за помощью обратились 11 семей, из них четыре семьи написали заявление на предоставление временного жилья, идет процесс расселения. Остальные семьи временно находятся у родственников и друзей", - сообщила пресс-служба и со ссылкой на первого заместителя губернатора Романа Колесова, уточнив, что администрации Усть-Кута поручено обеспечить погорельцев жильем из маневренного фонда, в настоящее время есть четыре квартиры, пригодные для проживания.

Погорельцам также предоставлены предметы первой необходимости, организован сбор средств. Сотрудники МВД готовы оказывать помощь в восстановлении утраченных документов. Школьников из пострадавших семей обеспечат принадлежностями для учебы. Решается вопрос предоставления компенсаций погорельцам за потерянное имущество. Администрации города комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала ввести режим ЧС муниципального уровня, это поможет быстрее оказать помощь пострадавшим.

В ночь на 20 декабря в Усть-Куте сгорели два 12-квартирных деревянных дома. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, площадь одного пожара составила 525 кв. м, второго - 300 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание. В одном из пожаров пострадали два человека. Мужчина с ожогами госпитализирован, женщина, которая получила отравление угарным газом, после получения помощи покинула медучреждение.