На Камчатке участники СВО с 2024 года не будут платить транспортный налог

Речь идет о легковых автомобилях с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Действие меры поддержки по отмене транспортного налога для военнослужащих расширена на Камчатке - теперь в льготную категорию граждан будут входить все участники спецоперации. Ранее эта преференция была доступна только для ветеранов боевых действий, сообщил в послании органам власти глава региона Владимир Солодов.

"В Камчатском крае по моему поручению с 2023 года ветераны боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога. Речь идет о легковых автомобилях с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Эта мера поддержки охватывает более 2 тыс. человек. Считаю, что будет справедливым распространить эту льготу не только на ветеранов боевых действий - на всех участников специальной военной операции. Прошу в 2024 году правительство Камчатского края отработать эту задачу", - сказал Солодов.

Он уточнил, что в региональном бюджете на эти цели запланировано 7 млн рублей.

В регионе в рамках мер поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции и их семей школьникам и студентам предоставляется бесплатное питание в учреждениях образования, путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги социально-медицинской реабилитации для получивших ранение, выплаты членам семей в случае гибели военнослужащего, а также бесплатное зачисление в первоочередном порядке детей 1-6-х классов в группы продленного дня.