Путин установил выплату при ранении детей в новых регионах или у зоны СВО

Она составит 100 тыс. рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от агрессии Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом устанавливается единовременная выплата в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России близ зоны специальной военной операции.

Выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет.

Для получения выплаты ребенок должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории страны. Помощь будет предоставляться детям, получившим ранение после 18 февраля 2022 года. Назначать и осуществлять выплаты будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ по месту жительства или пребывания ребенка. Необходимо будет документально подтвердить факт ранения.

"Единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ", - подчеркнуто в указе.

Правительству России поручается обеспечить финансирование расходов, связанных с назначением выплат, утвердить порядок их назначения, в том числе перечень необходимых документов. "Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ исходя из финансового положения субъектов РФ: обеспечить направление пострадавших детей ежегодно в организации отдыха и оздоровления или при наличии медицинских показаний в санаторно-курортные организации <…>; установить иные дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих пострадавших [от агрессии Украины] детей", - говорится также в документе.