Матвиенко считает, что законодательство о возвращении соотечественников устарело

По словам председателя Совета Федерации, оно требует изменений

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Законодательные акты по части возвращения соотечественников устарели, эту систему необходимо менять, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"У нас есть закон о возвращении соотечественников, он устарел, его надо менять. Нам надо упростить в этой части законодательство", - сказала председатель СФ.

Она подчеркнула: это не значит, что российское гражданство нужно раздавать по первому требованию. "Нет, ни в коей мере, - заверила Матвиенко. - Речь идет о людях, которые действительно наши соотечественники, люди, которые ценят Русский мир, люди, которые не принимают извращенные ЛГБТ-принципы воспитания для своих детей. Вот здесь надо по-другому к ним подходить, более дружелюбно, и, конечно же, создавать условия".

По словам председателя Совета Федерации, иностранные граждане приезжают в Россию как в "главную обитель духовных, моральных ценностей, традиционной семьи, особого отношения к детям". "Конечно же, мы рады этому, мы рады в России принимать наших единомышленников в плане сохранения традиционных семейных и иных ценностей. И для этого надо создавать условия, чтобы они не ходили за получением гражданства или вида на жительство годами, чтобы не было диких требований", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) сообщал, что порядка 45 тыс. иностранцев из недружественных стран готовы переселиться в Россию. Он пояснил, что не каждый иностранец, который разделяет и поддерживает ценности и культуру России, может воспользоваться программой ввиду отсутствия родственных корней. Для решения этой задачи Минэкономразвития предлагало предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации, например, налоговые и таможенные льготы, снятие ограничений на финансовые операции через предоставление статуса проживающего, курсы по изучению русского языка и так далее.