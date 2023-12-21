Глава представительства ВОЗ в Москве сообщила, что завершает миссию в РФ

Мелита Вуйнович добавила, что едет работать в другую страну по линии организации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович завершает миссию в Москве и едет работать в другую страну по линии организации. Об этом она сама сообщила ТАСС.

"Я перехожу на новую должность - тоже представителя ВОЗ в другой стране. В январе здесь будет новый человек, - сказала она. - Я еще два года [работаю], а потом на пенсию, надеюсь".

Вуйнович была назначена специальным представителем ВОЗ в России в марте 2017 года. До этого шесть лет она занимала соответствующую должность, возглавляя национальный офис организации в Казахстане