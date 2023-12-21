В Зимбабве заявили, что страна первой в Африке установит бесконтактный контроль на границе

В аэропорту Хараре введут автоматические посты без контролеров, сообщил министр финансов и привлечения инвестиций республики Мтули Нкубе

ХАРАРЕ, 21 декабря. /ТАСС/. Республика Зимбабве готовится стать первой страной в Африке с системой бесконтактного паспортного контроля на границе. По примеру Дубая в аэропорту Хараре будут введены автоматические посты без контролеров, сообщил министр финансов и привлечения инвестиций Зимбабве Мтули Нкубе.

По его словам, на таких постах специальные устройства смогут отслеживать прибывающих и отбывающих пассажиров, сканируя их электронные паспорта, отпечатки пальцев и лиц, другие данные биометрии. После проверки личности барьер поднимется, и человек сможет проследовать дальше. "Мы стремимся стать первой страной в Африке с передовым паспортным контролем на границе, где при наличии электронного паспорта с чипом можно обходиться без общения с контролером", - цитирует газета The Herald выступление министра в парламенте. Он сообщил, что автоматизированные пограничные посты заработают "к концу 2024 года".

Модернизация иммиграционной службы проводится в рамках усилий властей Зимбабве по цифровизации экономики, привлечению капиталовложений и развитию туризма. Бесконтактные посты позволят сократить время ожидания и очереди у пунктов паспортного контроля на границе, ужесточить проверку пассажиров.