В Курске более 4,4 тыс. человек остались без отопления из-за повреждения трубопровода

В зону отключения также попадают четыре социально значимых объекта

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Отопление и горячее водоснабжение отключены в четырех социально значимых объектах и у более 4,4 тыс. человек в Курске из-за повреждения, выявленного на подающем трубопроводе тепловой магистрали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

"Поступило сообщение о том, что на подающем трубопроводе тепловой магистрали диаметром 500 мм обнаружено повреждение. Будет произведена остановка подачи отопления и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска. В зону проведения работ попадает 12 многоквартирных домов, население 4 406 человек, четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

На место повреждения направили сотрудников филиала ПАО "Квадра" "Курская генерация". Завершить работы и восстановить теплоснабжение планируют к 21:00 мск.