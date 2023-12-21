В пострадавшем от паводка Нижнеудинске ввели в строй защитную дамбу

На возведение защитного сооружения направили более 2,1 млрд рублей

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Защитную дамбу в городе Нижнеудинске Иркутской области, пострадавшем в 2019 году от наводнения, ввели в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что по государственному контракту допускались факты несвоевременного исполнения обязательств и устранения замечаний органов Ростехнадзора, отсутствия надлежащей организации контроля за полнотой выполнения работ и другие. В связи с этим прокуратура вносила подрядной и субподрядной организациям, а также заказчику работ представления об устранении нарушений законодательства. <...> В результате <...> в настоящее время выдано разрешение на ввод дамбы в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Проектная организация устранила замечания Ростехнадзора, подписана необходимая исполнительная и рабочая документация.

О том, что дамба протяженностью 17 км построена, правительство Иркутской области сообщало еще в феврале 2023 года. На возведение защитного сооружения было направлено более 2,1 млрд рублей.

В Нижнеудинске проживают около 30 тыс. человек. В 2019 году во время сильных летних паводков, которые прошли в нескольких районах Иркутской области, город подтопила река Уда.