Матвиенко рассказала о своих планах на Новый год

По словам председателя Совета Федерации, она хотела бы выспаться, почитать и отправиться в путешествие в один из регионов РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко рассказала, что на новогодних праздниках хотела бы выспаться, почитать и отправиться в небольшое путешествие в один из регионов страны.

"Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми. Это традиция, которую мы никогда не нарушаем", - рассказала спикер верхней палаты парламента на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Она также добавила, что на праздничные каникулы ставит перед собой три задачи. "Первая - выспаться. Первые два дня точно буду спать без будильника. <…> Второе - хочется почитать. Просто книги - не в интернете, не на смартфоне", - поделилась Матвиенко и уточнила, что, выполнив первые два пункта своего плана, планирует перейти к третьему. "Когда отосплюсь, может быть, еще поеду на дня три-четыре в какой-нибудь регион, субъект Федерации", - сказала она.

Матвиенко также рассказала, какие именно книги хотела бы почитать на праздниках. В их число вошли романы Евгения Водолазкина и Гузель Яхиной "Чагин" и "Зулейха открывает глаза", а также повесть Федора Достоевского "Кроткая". "Ну и пару детективов. Это уже совсем ничего не хочется читать и делать", - добавила она.

Кроме того, на новогодних праздниках спикер Совфеда планирует посмотреть несколько фильмов. "Хочу посмотреть "По щучьему велению", хочу посмотреть "Бременские музыканты". Все говорят, что эти два фильма очень достойные, хорошие, предновогодние", - отметила она.