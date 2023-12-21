Текучка кадров на госслужбе в России составляет 13% в год

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова отметила, что это "не самый лучший показатель" с точки зрения стабильности государственной гражданской службы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Текучка кадров на государственной службе в России составляет около 13% в год, это "не самый лучший показатель" с точки зрения стабильности государственной гражданской службы. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Мы видим сейчас, и нас немного это смущает, достаточно значимую текучесть кадров на государственной службе - это порядка 13% в год. В целом по экономике процент ниже - около 10%", - сказала она на форуме "Клиентоцентричность в государственном управлении" в Президентской академии РАНХиГС.

По ее словам, это "не самый лучший показатель" с точки зрения стабильности государственной гражданской службы, который также затрагивает вопросы безопасности.

"Для нас государственный служащий - это приоритет, он максимально важен. Здесь мы будем выстраивать политику клиентоцентричного кадрового органа от федерального уровня, спускаясь и в субъекты, и в муниципальные образования", - уточнила она.