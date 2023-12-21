В новогоднюю ночь 17 катков Москвы будут открыты до 03:00

Для посещения некоторых ледовых площадок требуется входной билет, оформить его можно на сайте выбранного парка

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный сеанс работы катков с искусственным льдом устроят в 17 парках столицы в новогоднюю ночь, он начнется в 21:00 31 декабря и завершится в 03:00 1 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"Последний сеанс работы катков с искусственным льдом в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Фили", "Ангарские пруды", "Ходынское поле", "Дубки" и 50-летия Октября, в Таганском, Бабушкинском, Гончаровском, Перовском, Измайловском парках, в саду "Эрмитаж" и саду имени Баумана, усадьбе Воронцово, Парке Горького и ландшафтном парке "Митино" в новогоднюю ночь будет специальным с 21:00 31 декабря до 03:00 1 января, при необходимости организуют технический перерыв", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для посещения некоторых ледовых площадок требуется входной билет, оформить его можно на сайте выбранного парка.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице в новогодние дни пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий. Как отметили в Мосгорпарке, в саму новогоднюю ночь гостей ждет анимационная и концертная программа на катках и сценах 22 парков. Посетители смогут увидеть выступления артистов и фигуристов, световые шоу и театрализованные постановки. Кроме того, на экранах и в парках, и на катках можно будет увидеть традиционные новогодние обращения мэра Москвы и президента Российской Федерации.