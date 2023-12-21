На севере Красноярского края объявили карантин по бешенству из-за вышедшей к людям рыси

Он будет действовать до 9 февраля

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Карантин по бешенству, выявленному у дикой рыси, которую пытались спасти и перевезти в красноярский зоопарк, объявлен в Енисейске Красноярского края. Об этом сообщил ТАСС руководитель Енисейского отдела ветеринарии Василий Дураков.

"Рысь зашла на территорию городского округа, в Енисейск. Мы возили анализы рыси в Красноярскую краевую лабораторию, и там подтвердилось бешенство у животного. На отдельной территории города Енисейска объявлен карантин", - сообщил Дураков.

Карантин будет действовать до 9 февраля 2024 года. На территории очага запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких животных в зоопарки.

В конце ноября в Енисейске дикая рысь вышла к людям. Животное было обессилено, но вело себя спокойно. Сотрудники полиции охраняли рысь и вызвали на помощь животному сотрудников центра охраны дикой природы "Инстинкт" из Красноярска. Предполагалась, что рысь перевезут в один в красноярский зоопарк. Однако до приезда специалистов, по неизвестной причине, животное погибло.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.