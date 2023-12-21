Матвиенко призвала россиян беречь здоровье

Председатель Совета Федерации также отметила, что среди сенаторов много заболевших

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала всем россиянам крепкого здоровья и отметила, что сейчас "грипп, вирусы" и болеет много людей, в том числе среди сенаторов "пошел мор".

"Хочу пожелать вам здоровья. Очень много [людей] болеет сейчас. И у нас пошел мор. Грипп, вирусы. Берегите здоровье, это очень важно", - сказала спикер Совфеда на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Также она поздравила всех с наступающим Новым годом и отметила, что у нее "этот год пролетел вмиг". "Мне кажется, только что было 8 Марта, а уже Новый год. Моментально [год] пролетел. А пролетает быстро, когда ты занят, когда ты востребован, когда тебе головы не поднять. Когда ты бездельничаешь - каждый день тянется", - отметила Матвиенко.

"А мы с вами работали, как пчелки и, думаю, заслужили новогодние каникулы. Мне нравится одно выражение, я уже его говорила: наберут мух, а требуют, как с пчел. Мы с вами пчелки в прямом смысле слова", - добавила она.