В Эстонии продолжаются отказы от гражданства республики в пользу российского

В МВД страны сообщили, что еще семь человек по этой причине лишены гражданства

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Отказы от эстонского гражданства в пользу российского продолжаются в балтийской республике. Как сообщило МВД Эстонии, еще семь человек по этой причине лишены гражданства страны.

"Глава ведомства Лаури Ляэнеметс предложил освободить от эстонского гражданства 30 человек, в том числе семь человек в связи с получением ими гражданства России", - говорится в сообщении.

В текущем году, по данным МВД, от эстонского гражданства отказались 118 лиц, из них 31 человек сделал выбор в пользу гражданства России.