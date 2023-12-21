Только 17% опрошенных немцев готовы взяться за оружие для защиты страны

По данным исследования журнала Stern, 61% респондентов заявили, что "вероятно" или "ни при каких обстоятельствах" не планируют защищать Германию

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Только 17% граждан Германии заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения. Об этом свидетельствуют результаты ранее не опубликованного опроса, проведенного социологической службой Forsa для журнала Stern.

Так, 17% респондентов заявили , что "определенно" готовы, 19% указали, что "вероятно" готовы защитить страну. При этом 61% немцев заявил, что "вероятно" или "ни при каких обстоятельствах" не готов. Доля последних составила 40%, что, по данным издания, почти в два раза больше, чем в аналогичном опросе в мае 2022 года.

Опрос проводился 15 и 16 ноября. В нем приняли участие 1 005 человек. Погрешность составила 3 п. п.

В четверг президент германской ассоциации резервистов Патрик Зенсбург в интервью Stern призвал власти Германии увеличить число действующих резервистов в Бундесвере (Вооруженные силы ФРГ) в три раза. По его словам, через несколько лет Бундесвер должен иметь в своем распоряжении "около 100 тыс. резервистов, которые регулярно тренируются". На текущий момент число резервистов Бундесвера составляет около 930 тыс., добавляет журнал.

31 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что Германия "должны быть в состоянии вести оборонительную войну, чтобы в конечном итоге ей не пришлось этого делать". По его словам, сейчас германское общество "ментально не настроено" на такое гипотетическое развитие событий, однако, по его убеждению, к нему нужно быть готовым.