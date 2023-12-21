В Таджикистане открылся первый ресурсный центр изучения русского языка

По словам руководителя представительства Россотрудничества в республике Ивана Иванова, в 2024 году уже запланировали открытие в стране еще трех центров

ТУРСУНЗАДЕ /Таджикистан/, 21 декабря. /ТАСС/. Первый в Таджикистане ресурсный центр по изучению русского языка, созданный по международному проекту Россотрудничества, открылся в городе Турсунзаде в 50 км от столицы республики на базе местной школы. Центр оборудован современной мебелью, техникой, а также укомплектован литературой и учебными материалами.

"Нам очень приятно открывать первый ресурсный центр Россотрудничества в Республике Таджикистан в городе Турсунзаде, таких центров открылось у нас уже более 30 по всему миру. <...> Хочу сказать, что подобные прекрасные центры у нас будут регулярно открываться, и на следующий год мы уже запланировали три здесь в Таджикистане", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Иван Иванов на церемонии открытия.

Временный поверенный в делах РФ в Таджикистане Вера Хуторская отметила, что в этом году планируется открыть еще один центр в Пенджикенте. "Таджикистан безусловный лидер в интересе к изучению русского языка и мы стараемся на этот интерес отвечать. Таджикистан стал первой страной, где реализуется российский проект по открытию школ с изучением всех предметов на русском языке, и в ближайшее время такие школы появятся и в других странах СНГ, этот опыт был очень позитивным и правильным. Таджикистан в ближайшее время будет получателем большого объема литературы для изучения русского языка, это ответ на тот запрос, который здесь имеется", - сказала она журналистам.

Центр расположился в полностью отремонтированном помещении. В нем смогут получать дополнительное образование на русском языке ученики школы, а также можно проводить занятия музыкой, просмотр фильмов и образовательных видеороликов. Также он может быть задействован для повышения квалификации преподавателей при участии вузов-партнеров Россотрудничества.

В день открытия новому центру также было передано более 600 книг, в том числе учебные пособия и произведения русских поэтов и писателей: Сергея Есенина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Бунина, Федора Достоевского и других.

Реализацию международного проекта по молодежному и образовательному сотрудничеству, который включает создание таких центров, Россотрудничество начало в 2023 году.