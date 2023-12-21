В Тверской области бесплатную юрпомощь обеспечат участникам СВО и их семьям

По информации пресс-службы областного парламента, соответствующий закон закрепляет отдельные положения о компенсации оплаты нотариальных действий, совершенных нотариусами бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи

ТАСС, 21 декабря. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли в двух чтениях поправки в региональное законодательство, позволяющие ввести бесплатное оказание юридической помощи участникам специальной военной операции (СВО), а также членам их семей. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Закон, инициированный губернатором Игорем Руденей, расширяет меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей - теперь они будут получать бесплатную юридическую помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе, принятые изменения закрепляют отдельные положения о компенсации оплаты нотариальных действий, совершенных нотариусами бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

В региональном парламенте напомнили, что право на получение бесплатной юридической помощи также есть у граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; у инвалидов I и II групп; ветеранов Великой Отечественной войны; у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у опекунов, усыновителей, приемных родителей; у пожилых людей и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания; у недееспособных граждан (законных представителей таких граждан); у тех, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации.