УФАС оштрафовало "Россети Северный Кавказ" за отключение света в пяти селах Дагестана

В ведомство обратился житель села Карамахи с жалобой

МАХАЧКАЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы назначило штраф в размере 1 млн рублей ПАО "Россети - Северный Кавказ" из-за длительных отключений электроэнергии в пяти селах Дагестана, сообщается в Telegram-канале УФАС республики.

"Дагестанское УФАС оштрафовало ПАО "Россети Северный Кавказ" на 1 млн рублей. Штраф начислен на сетевую компанию за превышение допустимого количества часов отключения электроэнергии в пяти селах Буйнакского района республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомство обратился житель села Карамахи с жалобой на постоянные отключения света в его и соседних селах.

"В ходе рассмотрения дела было установлено, что в селах Апши, Аркас, Арахкент, Дуранги и Карамахи свет в 2023 году отключали более чем на 72 часа, что является нарушением правил недискриминационного доступа к электрическим сетям", - добавили в ведомстве.

В Дагестане в декабре после проливных дождей были зафиксированы массовые аварийные отключения электроэнергии. 13 декабря из-за перебоев с электричеством жители Махачкалы перекрыли два центральных проспекта города. 17 декабря из-за аварии без электричества остались порядка 75 тыс. жителей в Дербенте и Дербентском районе.