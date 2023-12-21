В Новых Химках устранили утечку теплоносителя

Подача коммунальных ресурсов осуществляется в полном объеме

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Остановка тепловой станции произошла в микрорайоне Новые Химки в среду вечером из-за утечки теплоносителя, из-за чего в нескольких многоквартирных домах было отключено отопление. В настоящее время подача коммунальных ресурсов осуществляется потребителям в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа.

"В Химках 20 декабря в 20:00 из-за утечки теплоносителя на улице Панфилова произошла кратковременная остановка районной тепловой станции-240, которая обеспечивает теплоснабжением более 200 домов в Новых Химках. Бригада ТСК "Мосэнерго" отключила поврежденный участок. Параметры отопления в домах, подключенных к тепловой станции, были восстановлены в полном объеме 21 декабря в 01:30. Во время работ по отключению неисправного участка трубопровода во всех многоквартирных домах продолжалась циркуляция теплоносителя", - сказали в пресс-службе.

Ранее также сообщалось, что накануне в городском округе отсутствовало отопление в некоторых домах микрорайонов Левобережный, Сходня и Старые Химки, при этом в администрации и ТСК "Мосэнерго" эту информацию не подтвердили.

В пресс-службе добавили, что в Химках для контроля и координации ремонтных работ на теплосети дважды в день проводится оперативный штаб. В его состав входят сотрудники администрации, управления ЖКХ, специалисты ТСК "Мосэнерго" и управляющих компаний.