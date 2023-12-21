В Саратовской области 4 школы и 310 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

По данным регионального министерства здравоохранения, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 78,5%

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. В Саратовской области 4 школы и 310 классов в 58 образовательных учреждениях закрыли на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты 4 школы. Частично закрыты 10 групп в 7 детских садах, 310 классов в 58 школах", - сообщили в ведомстве.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Саратовской области превышен на 78,5%. С 11 по 17 декабря в регионе зарегистрировали более 22 тыс. случаев ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости почти на 5%.