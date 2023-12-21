В ВОЗ сообщили, что в секторе Газа частично функционируют лишь 9 больниц из 36

По данным организации, все они находятся на юге анклава

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Лишь 9 из прежних 36 больниц частично функционируют в секторе Газа. Все они находятся на юге анклава, сообщил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

"На всей территории Газы только 9 из 36 медицинских учреждений частично функционируют. Все это на юге. На севере не осталось действующих больниц", - отметил он.

ВОЗ "вновь призывает к гуманитарному прекращению огня, это сейчас необходимо, чтобы пополнить запасы в остающихся лечебных учреждениях", - добавил Пиперкорн. Согласно приведенным на брифинге данным, в настоящее время в больницах Газы имеется лишь 38% коек от их количества до начала боевых действий 7 октября. Лечебные отделения заполнены на 206%. ВОЗ зарегистрировала в секторе Газа по состоянию на 20 декабря 246 атак на инфраструктуру здравоохранения, в результате которых 582 человека погибли и 748 получили ранения. Повреждения получили 26 больниц из 36.

Как сообщил Пиперкорн, у сотрудников ВОЗ, посетивших на днях больницу "Аль-Ахли" на севере сектора Газа, "не хватает слов, чтобы описать запредельную катастрофическую ситуацию, в которой оказались оставшиеся пациенты и медицинские работники". "Сейчас "Аль-Ахли" представляет собой внешнюю видимость больницы", - сказал представитель ВОЗ, добавив, что операционных "уже нет из-за нехватки топлива, электроэнергии, медикаментов и медицинских работников, включая хирургов и других специалистов, больница "полностью прекратила функционировать и в настоящее время работает только как хоспис". Представитель ВОЗ добавил, что восемьдесят раненых пациентов, включая пожилых людей, женщин и маленьких детей, укрываются в церкви на территории больницы и в ее ортопедическом отделении. "Многие из этих пациентов потеряли членов семьи, и им некому принести воду или еду. Некоторые получили серьезные травмы и две недели ждали операции, либо были прооперированы, но теперь подвергаются риску послеоперационного заражения из-за отсутствия антибиотиков и других лекарств", - отметил Пиперкорн. Все эти пациенты, по его словам, не могут передвигаться и их необходимо срочно транспортировать, чтобы к них был шанс выжить.

"ВОЗ вновь призывает все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и всегда обеспечивать защиту медицинских работников, пациентов, медицинских учреждений и машин скорой помощи", - подчеркнул представитель ВОЗ. Эта организация "будет стараться продолжать снабжение медицинских учреждений на севере Газы" медицинскими средствами и лекарствами. Однако "без топлива, персонала и удовлетворения других основных нужд лекарства не будут иметь никакого значения, и все пациенты будут умирать медленно и мучительно", заключил Пеперкорн.