Путин назвал ключевым индикатором работы властей оценку граждан

Президент отметил, что результаты совместной работы "должны стать основой для долгосрочных планов"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Оценка граждан является главным индикатором работы властей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Ключевой критерий эффективности нашей работы - это оценка граждан, мы с вами об этом многократно говорили. Как они [граждане] воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни. Хочу еще раз обратить на это внимание всех коллег", - сказал Путин, открывая заседание.

Президент добавил, что результаты совместной работы "должны стать основой для долгосрочных планов". На заседании он предложил обсудить результаты реализации задач 2023 года, которые стали частью большой, системной работы по достижению национальных целей развития.

"Что хочу подчеркнуть: национальные цели определены на горизонте до 2030 года, и та "сверка часов", которую мы с вами регулярно проводим в конце года, важна не просто для оценки текущей ситуации - что удалось реализовать, а решение каких задач пока отстает от графика, но прежде всего для принятия конкретных управленческих решений по тем направлениям, которые требуют особого внимания, концентрации дополнительных сил, средств, ресурсов как на федеральном уровне, так и в регионах, на местах", - пояснил Путин.