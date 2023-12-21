Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетных

Президент обратил внимание на уже существующие меры поддержки материнства и детства: активное развитие детского здравоохранения, льготные жилищные программы, налоговые вычеты на образование и лечение детей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

"Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи. Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. [Установить статус с] соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В числе прочего он обратил внимание на уже существующие меры поддержки материнства и детства: активное развитие детского здравоохранения, льготные жилищные программы, налоговые вычеты на образование и лечение детей.

Президент напомнил и о том, что наступающий 2024 год объявлен в России Годом семьи. "Мы сделали это сознательно", - подчеркнул он.

О статусе многодетных

В России в настоящий момент нет единого подхода к определению статуса многодетной семьи, законодательно это не закреплено. Регионы вправе самостоятельно определять критерии многодетности. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею установить единое определение многодетной семьи в России. Минтруд в свою очередь предложил считать семью многодетной, если в ней воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, включая находящихся под опекой.