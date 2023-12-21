21 декабря, 13:06

Эксперт Минздрава сообщил о росте заболеваемости коклюшем в России

По словам главного внештатного специалиста - эпидемиолога ведомства Романа Полибина, серьезная ситуация сложилась в некоторых зарубежных странах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. В России наблюдается рост заболеваемости коклюшем, серьезная ситуация также сложилась в некоторых зарубежных странах. Об этом сообщил главный внештатный специалист - эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Роман Полибин.

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"На сегодняшний день мы наблюдаем довольно серьезную ситуацию по коклюшу. Мы это видим, на самом деле, не только в нашей стране, но и в целом ряде зарубежных стран. В ряде регионов на сегодняшний день мы видим, в общем, серьезную ситуацию, да и вообще в целом в стране мы видим рост заболеваемости", - сказал он на круглом столе "Эпидемический щит России".

Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое бактериями Bordatella pertussis. Симптомы болезни - приступы спазматического кашля, с интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей. Коклюш передается воздушно-капельным путем, единственная мера активной профилактики этого заболевания - вакцинация. 

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