Крупнейшие стационары Москвы перейдут на новый стандарт экстренной помощи

Он начнет действовать с начала следующего года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Все крупные многопрофильные взрослые стационары Москвы начнут работать по новому стандарту экстренной помощи в начале следующего года, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В начале 2024 года мы переведем на новый стандарт экстренной помощи все крупнейшие городские больницы, оказывающие экстренную и неотложную помощь взрослым. Это всего 20 медицинских учреждений. Для этого в приемных отделениях восьми из них мы проводим капитальный ремонт, а в более современных переоборудование пройдет в рамках имеющейся инфраструктуры. Все сотрудники пройдут обучение по специальной программе, состоящей из более 35 программ и тренингов, разработанных специалистами кадрового центра", - сказала Ракова.

Она пояснила, что в ходе капремонта совершенствуют планировку помещений, благодаря которой появится единое многофункциональное пространство, удобная система навигации, комфортные зоны ожидания, посты для оформления документов, а также специальные места, где родственники смогут пообщаться с врачами о состоянии своих близких. Модернизация также предполагает создание удобной и продуманной логистики для оптимального передвижения пациентов и персонала, внедрение цифровых технологий. Это позволит проводить необходимую диагностику и начинать лечение в максимально короткие сроки.

Она добавила, что разработка стандарта экстренной медицинской помощи была завершена в прошлом году, в рамках него созданы четкие алгоритмы работы медиков при поступлении пациента в больницу. Новый стандарт позволяет провести весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки: в течение двух часов от момента поступления установлен диагноз и определена тактика ведения 70% пациентов, на 25% увеличилось число проводимых экстренных операций. Сегодня по новому стандарту работают четыре флагманских центра. До марта следующего года на него перейдут больницы имени С. С. Юдина, Л. А. Ворохобова, И. В. Давыдовского, Академика Г. М. Савельевой, А. К. Ерамишанцева, В. П. Демихова, М. П. Кончаловского, Н. Э. Баумана, М. Е. Жадкевича, Ф. И. Иноземцева, В. М. Буянова, Н. И. Пирогова, больницы №№ 13, 24, 52 и ММКЦ "Коммунарка".