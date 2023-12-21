Автор сериала Mr. Freeman стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках против ВС РФ

Павлу Мунтяну грозит лишение свободы до 10 лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о фейках против российской армии возбудили в отношении автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"После того, как Павел Мунтян в апреле 2022 года транслировал в Telegram-канале фейки о событиях в городе Буче Киевской области Украины, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды)", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

В отношении Мунтяна также составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан). Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также запуск мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Он находится за пределами России.