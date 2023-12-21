В Лейпциге закрыли старейшее в Германии российское консульство

Оно просуществовало 240 лет

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 21 декабря. /ТАСС/. Церемония закрытия старейшего в Германии российского консульского учреждения прошла в Лейпциге (федеральная земля Саксония). Оно просуществовало 240 лет.

В мероприятии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, сотрудники российского посольства и консульства в Лейпциге, передает корреспондент ТАСС. Под гимн РФ состоялся торжественный спуск российского флага. Со входа в консульство была снята табличка.

"Лейпцигское загранучреждение - старейшее консульское загранучреждение России в Германии", - заявил российским журналистам посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. При этом он добавил, что в этом году исполнилось 240 лет с тех пор, как это консульское учреждение открылось. "Теперь мы его вынуждены закрывать", - констатировал Нечаев.

По официальным данным, 26 тыс. россиян стоят на учете в генконсульстве в Лейпциге. 1 ноября 2023 года предоставление всех консульских услуг там было приостановлено, кроме выдачи готовых паспортов. Она была продлена до 17 ноября.

31 мая Берлин уведомил Москву о необходимости до конца года прекратить работу четырех из пяти генконсульств РФ на территории Германии. В ФРГ работали генконсульства РФ в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Теперь интересы России в Германии будет представлять посольство РФ в Берлине и генконсульство в Бонне.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что ФРГ по собственной инициативе закрыла генконсульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде в рамках курса на разрыв российско-германских отношений.

Об истории консульства РФ в Лейпциге

Консульство России в Лейпциге было открыто 30 марта 1783 года по указу императрицы Екатерины II. Оно стало первым иностранным консульским учреждением в саксонском городе ярмарок, торговли, науки и культуры. Первым консулом России в Лейпциге стал коллежский асессор Федор Сапожников (1749-1789). Важнейшим направлением работы консульства уже с XVIII века стало содействие развитию торговых и научных связей России с Саксонией, а далее - с Германией.

С 10 июля 1812 года российское министерство иностранных дел из-за войны с Наполеоном на долгое время приостановило работу консульства. Лишь 9 июля 1821 года на должность консула в Лейпциге был назначен Вильгельм фон Фрейганг.

С началом Первой мировой войны деятельность консульского учреждения в Лейпциге прервалась на 40 лет. При Веймарской республике присутствие Советского Союза в Лейпциге осуществляло Информационное бюро для иностранных ярмарок, упраздненное в 1938 году.

Лишь 9 июня 1954 года была достигнута договоренность о возобновлении работы консульства в Лейпциге. Первым советским консулом в Лейпциге стал Михаил Деев. С 1965 года консульству был присвоен статус генерального консульства.

С 1990 года и до сегодняшнего дня к консульскому округу генконсульства в Лейпциге относились Саксония и Тюрингия.