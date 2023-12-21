Голикова заявила, что профосмотры и диспансеризацию в 2023 году прошли 77,5 млн россиян

Это в 1,4 раза выше аналогичных показателей 2022 года, рассказала вице-премьер РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 77 млн жителей России прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2023 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"За 11 месяцев 2023 года профилактическими осмотрами и диспансеризацией у нас охвачено 77,5 млн наших граждан. Это в 1,4 раза выше аналогичных показателей прошлого года", - сказала она.

Голикова отметила, что благодаря диспансеризации и профосмотрам выявляемость злокачественных новообразований возросла в 1,7 раз, сердечно-сосудистых заболеваний - в 1,4 раза, сахарного диабета второго типа - в 1,8 раза. "Все это позволяет своевременно оказывать медицинскую помощь. Конечно, сохраняется высокий охват детей профилактическими медицинскими осмотрами. За 11 месяцев это почти 89% детей до 17 лет. И по результатам осмотров на дообследование направлено 1,3 млн детей, 1,2 млн детей уже это обследование прошли", - заключила она.

Диспансеризация направлена на профилактику факторов риска и раннее выявление различных заболеваний. Скрининговые мероприятия, включенные в диспансеризацию, позволяют осуществлять профилактику и ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к серьезным осложнениям, ухудшению качества жизни и преждевременной смертности.