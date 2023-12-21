Выживаемость онкологических больных в РФ с 2019 года выросла на 3,4%

Выявляемость онкологических заболеваний с 2019 года возросла на 2,9 п.п.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выявляемость онкологических заболеваний с 2019 года в России возросла на 2,9 п.п., а выживаемость пациентов - на 3,4 п.п. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Открытие с 2019 года 510 центров амбулаторной онкологической помощи и обновление материально-технической базы онкологической службы позволили нам увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях до 60,3%, это на 2,9 п.п. выше, чем в 2019 году. В результате пятилетняя выживаемость больных с онкологическими заболеваниями увеличилась по сравнению с 2019 годом на 3,4 п.п. и составила 58,7%", - сказала она.

Также идет работа по улучшению обеспечения необходимым лечением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, переоснащено 595 региональных сосудистых отделений и первичных сосудистых отделений. "Мы с 2020 года осуществляем бесплатное лекарственное обеспечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с высоким риском осложнений. Такое лечение получили за весь период 1,8 млн наших граждан, а в 2023 году за 10 месяцев - 776 тыс. Я говорю об этих цифрах просто с той точки зрения, что они позволили нам за прошедший период, 10 месяцев, сохранить 21 тыс. жизней", - отметила Голикова.