Раскольники захватили храм канонической УПЦ в селе в Черновицкой области

Речь идет о храме в честь Святой Троицы в селе Ржавинцы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Храм в честь Святой Троицы в селе Ржавинцы Черновицкой области, который принадлежал канонической Украинской православной церкви (УПЦ), был захвачен в среду сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке представителей местной власти и полиции. Об этом сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

"Глава объединенной территориальной громады [общины] Шафер Виталий с полицией, захватчиками ПЦУ с помощью болгарки и лома (основанная церковная утварь ПЦУ) захватил храм в честь Святой Троицы УПЦ в селе Ржавинцы Заставнивского благочиния Черновицко-Буковинской епархии УПЦ", - говорится в сообщении на странице епархии в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).