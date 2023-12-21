"Фармасинтез" отправил первую партию противоопухолевого препарата в Мьянму

Объем поставки составил 60 тыс. флаконов, сообщили в пресс-службе фармкомпании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Первую партию противоопухолевого препарата, который выпускается на заводе "Фармасинтез-Норд" в Петербурге, отправили в Мьянму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фармкомпании "Фармасинтез".

"Группа компаний "Фармасинтез" осуществила первую поставку противоопухолевого препарата в Республику Союз Мьянма. Лекарственное средство производится площадкой "Фармасинтез-Норд" в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе.

Объем первой поставки составил 60 тыс. флаконов препарата. Действие этого препарата основано на подавлении процесса деления раковых клеток путем блокирования синтеза ДНК. Лекарственное средство входит в состав схем химиотерапии для терапии злокачественных образований различных локализаций, в том числе органов пищеварения, надпочечников, молочной железы, нейроэндокринных опухолей.

Договоренность о начале сотрудничества была достигнута в сентябре 2022 года в рамках визита делегации Мьянмы на производственную площадку АО "Фармасинтез" в Иркутске.

"Республика Союз Мьянма является дружественной страной для Российской Федерации и первой страной в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, куда начались поставки препаратов "Фармасинтез" в рамках расширения экспорта группы компаний. Мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Мьянмой и планируем со следующего года оперативно наращивать объем отгрузок, параллельно расширяя портфель препаратов, которые будут зарегистрированы в стране уже в 2024 году", - рассказал исполнительный директор ГК "Фармасинтез" Никита Пуния.

ГК "Фармасинтез" является одним из крупнейших в РФ производителей социально значимых лекарств.