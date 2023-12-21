Голикова: программа стимулирования занятости за год помогла трудоустроить 50 тыс. человек

По словам вице-премьера, правительство также подготовило первый вариант прогноза потребности в трудовых ресурсах по основным видам экономической деятельности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поддержка работодателей по стимулированию занятости в РФ с начала 2023 года позволила трудоустроить 50 тыс. человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Продолжаем также мероприятия, которые направлены на поддержку рынка труда и занятости. Различными формами занятости охвачено более 93 тыс. безработных граждан и граждан, которые находятся под риском увольнения. Государственная поддержка работодателей в целях стимулирования занятости позволила с начала года принять на работу 50 тыс. человек, из которых 98% - это молодежь до 30 лет. Продолжено также обучение наших граждан - на 15 декабря завершили обучение 172 тыс. человек и занято в период обучения или после его завершения 65%", - сказала вице-премьер.

Она также напомнила, что, по данным на ноябрь, в России сохраняется рекордно низкий показатель безработицы (2,9%) и он не изменился по сравнению с октябрем.

По словам Голиковой, правительство также подготовило первый вариант прогноза потребности в трудовых ресурсах по основным видам экономической деятельности.

"Михаилом Владимировичем [Мишустиным] [премьер-министр РФ] проведена соответствующая стратегическая сессия, даны поручения по переосмыслению подходов к системе образования, как среднего специального, общего образования, так и высшего образования, для того чтобы подготовка кадров соответствовала потребностям рынка труда и тем вызовам технологического суверенитета, которые сегодня стоят перед страной", - пояснила она.