На Ямале началось обустройство сети скважин для наблюдения за подземными водами

Глубина уже пробуренных скважин составила от 10 до 25 м

ТАСС, 21 декабря. Ученые Научного центра изучения Арктики при содействии "Российского центра освоения Арктики" начали обустройство гидрогеологической сети для наблюдения за подземными водами в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Уже пробурены первые три скважины, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На Ямале создадут сеть водных наблюдательных скважин. В Салехарде ученые Научного центра изучения Арктики при содействии "Российского центра освоения Арктики" пробурили первые три гидрогеологические скважины. Они предназначены для проведения наблюдений за уровнем подземных вод и их химическим составом", - говорится в сообщении.

Скважины пробурили в наименее изученных в гидрогеологическом плане участках города на глубине от 10 до 25 м. После установки там специального оборудования, ученые смогут охарактеризовать условия залегания и питания грунтовых вод. Научный сотрудник сектора криосферы Научного центра изучения Арктики Анна Башкова пояснила, что полученные данные будут служить надежной основой для проектирования городской инфраструктуры.

В округе также продолжается геотехнический мониторинг состояния вечной мерзлоты. Результаты обоих исследований позволят предупреждать аварийные ситуации.