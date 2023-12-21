В Петербурге до 2040 года построят более 10 парков для наземного транспорта

В городе также планируют увеличить протяженность трамвайных линий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство более 10 парков для наземного общественного транспорта запланировано до 2040 года в Петербурге по новому Генеральному плану, законопроект принят в трех чтениях Законодательным собранием. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Документ стратегического планирования развития Санкт-Петербурга рассчитан до 2040 года. К этому сроку по линии комитета по транспорту предусмотрено: строительство шести новых автобусных парков, в том числе парка для электробусов в производственной зоне "Ржевка", строительство семи новых трамвайных депо и увеличение протяженности трамвайных линий на 243 км, размещение трех новых железнодорожных станций, 14 остановочных пассажирских железнодорожных пунктов, включая пункт 19 км - Экспофорум, а также трех железнодорожных депо", - говорится в сообщении.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и городского пассажирского транспорта планируется реализовывать в три очереди: до 2030 года, до 2040 года, до 2050 года.

Парки позволят максимально эффективно интегрировать пригородный железнодорожный транспорт в систему городского пассажирского транспорта, повысив его популярность у жителей города.

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Линченко также отмечал, что к 2040 году в Петербурге должны появиться около 100 новых станций метро, 28 из которых намечены на первую очередь - до 2030 года. Также запланировано строительство пяти мостов через Неву: моста в створе Широтной магистрали скоростной магистрали (альтернативный вариант - тоннель), моста в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, Орловского тоннеля.