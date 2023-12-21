Голикова: ежемесячные выплаты из материнского капитала в 2023 году получили 402 тыс. семей

Вице-премьер РФ добавила, что всего с начала введения материнского капитала в 2007 году в России выдано 13,7 млн сертификатов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правом на оформление ежемесячных выплат из материнского капитала в 2023 году воспользовались 402 тыс. семей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Продолжаем адресную работу с малообеспеченным населением. <…> Я хочу сказать о дополнительных мерах, которые также реализуются по вашему [президента РФ Владимира Путина] поручению. Семьи, чей доход превышает прожиточный минимум с 1 января 2023 года, имеют возможность из средств материнского капитала получать ежемесячную выплату на любого из детей в возрасте до трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка. И этой нормой в 2023 году на данный момент времени воспользовалось 402 тыс. семей", - сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что всего с начала введения материнского капитала в 2007 году в России выдано 13,7 млн сертификатов, в 2023 году - почти 879 тыс. "Я хочу сказать, что это стало наиболее эффективной и наиболее значимой мерой поддержки семей на протяжении всего периода наблюдений", - отметила она.

Вице-премьер напомнила, что президент РФ подписал закон, в соответствии с которым работающие россияне, осуществляющие уход за детьми в возрасте до 1,5 года, сохранят право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Также для родителей и опекунов, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, установлено право на получение компенсации по уходу за ребенком, если они работают неполный рабочий день.