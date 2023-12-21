РФ в ближайшее время охватит все страны БРИКС программами по преподаванию русского языка

Замминистра просвещения РФ Денис Грибов отметил, что работает 62 центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за рубежом по всему миру в 51 стране

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия в ближайшем будущем включит все страны БРИКС, в том числе и новых участников объединения, в программы по преподаванию русского языка и предметов на русском языке. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов на презентации российского этапа программы "Народы БРИКС выбирают жизнь", который состоится в регионах РФ в 2024 году. Мероприятие прошло в Российском университете дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы.

"Активно развивается наш флагманский проект "Российский учитель за рубежом". Сегодня 14 государств участвуют в реализации этого проекта. Мы направляем наших педагогов, учителей русского языка и предметников там, где есть на это запрос. И наши лучшие педагоги, отобранные на конкурсной основе, преподают русский язык и на русском языке в тех школах, где такая линейка есть. Мы точно уверены, что в ближайшее время мы охватим этой формой сотрудничества все страны БРИКС", - отметил он.

В этой связи Грибов также обратил внимание на программу развертыванию центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за рубежом. По его словам, открыто 62 таких центра по всему миру в 51 стране. "Естественно, страны БРИКС в нашем приоритете, те присоединившиеся страны БРИКС+. В некоторых из них уже открыты центры. А там, где еще нет, - мы продолжим эту работу", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что в странах, где нет офисов Россотрудничества, центры открытого образования являются не только "опорной точкой изучения русского языка детьми и взрослыми", но и становятся местом притяжения для желающих поближе познакомиться с Россией и ее культурой. Он добавил, что в этих учреждениях ведется активная гуманитарная работа.

"Надо откровенно сказать, что сотрудничество со странами БРИКС в образовательной сфере для нас является одним из приоритетов", - подчеркнул Грибов. Он указал, что наиболее активно сотрудничество в рамках объединения развивается в области среднего профессионального образования.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения - 1 января 2024 года в него войдут Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председательство в БРИКС в 2024 году перейдет к России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что РФ планирует провести порядка 200 мероприятий, из них около 10 на уровне министров.