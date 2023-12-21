СМИ: пострадавшая от вакцины от COVID-19 датчанка получит рекордные $1,6 млн компенсации

По информации издания FOA, размер компенсации соответствует той сумме, которую, согласно расчетам, женщина могла бы заработать к наступлению пенсионного возраста

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Пострадавшая от вакцинации против COVID-19 датчанка получит от государства рекордную компенсацию в размере 11 млн крон (около $1,6 млн). Об этом сообщило датское профсоюзное издание FOA.

32-летняя студентка-медик была привита вакциной компании AstraZeneca, от которой у нее возникли побочные эффекты в виде непрекращающейся головной боли, трудностей с концентрацией и хронической усталости. В результате, согласно заключению организации "Экономическое страхование рынка труда", она была признана утратившей 90% работоспособности.

Размер компенсации соответствует той сумме, которую, согласно расчетам, пострадавшая могла бы заработать к наступлению пенсионного возраста, пишет издание.

Вакцинацию она прошла за 12 дней до того, как введенный ей препарат был изъят из употребления из-за выявленных побочных эффектов. Также сообщается, что вакцинация для профессиональной группы, к которой относилась женщина, была рекомендована властями муниципалитета. В связи с этим женщина ощущала давление и была вынуждена сделать прививку, отмечает FOA.