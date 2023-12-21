Россияне рассказали, как поднимают себе настроение перед Новым годом

По данным опроса, больше всего респондентов смотрят новогодние шоу и фильмы, покупают подарки и готовят

Социальная сеть "Одноклассники" и сервис СберУслуги провели исследование, в результате которого выяснили, как россияне поднимают себе настроение перед Новым годом.

Исследование показало, что в декабре возросло количество новогоднего контента. В "Одноклассниках" доля публикаций про Новый год составила свыше 50%, это почти на 35% больше, чем в 2022 году. В топ-5 постов вошли рецепты блюд, идеи декора стола, подборки подарков и праздничных образов, а также места для путешествий. По данным опроса, 49% респондентов смотрят предновогодний контент в онлайн-кинотеатрах, соцсетях, видеосервисах и других платформах, чтобы поднять себе настроение.

Больше половины опрошенных (52%) отметили, что улучшают настроение просмотром новогодних шоу и фильмов, 42% россиян покупкой подарков, а 38% для создания праздничной атмосферы готовят. Часть участников исследования (28%) закупают декор, 16% респондентов считают, что атмосферу праздника создает елка и отдых.

Опрос также показал, что 53% россиян сами придумывают идеи блюд, декора и мероприятий, 40% ищут варианты в интернете, в соцсетях - 32% участников исследования. 27% респондентов обсуждают варианты сервировки стола с близкими и родственниками, а 10% опрошенных находят идеи у блогеров. Еще 9% считают, что празднование Нового года стоит обсуждать с семьей.

В исследовании приняли участие свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.