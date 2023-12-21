Коммунальщики Кузбасса получили новые белорусские тракторы для зимней и летней уборки

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заверил, что техника поможет оперативно обеспечивать безопасность и комфорт жителей

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы 10 муниципалитетов Кемеровской области получили новые тракторы белорусского производства, предназначенные для зимней и летней уборки улиц. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Десять муниципалитетов Кузбасса получили новые тракторы из Беларуси. На Московской площади Кемерова состоялась торжественная передача новой техники муниципальным образованиям. Колесные тракторы с полным комплектом навесного оборудования для зимней и летней уборки отправились в Анжеро-Судженск, Белово, Новокузнецк, Юргу, Кемеровский, Крапивинский, Прокопьевский, Топкинский, Чебулинский округа и Таштагольский район", - говорится в сообщении.

Белорусские тракторы помогут коммунальным службам региона оперативно обеспечивать безопасность и комфорт жителей Кузбасса, повышая тем самым качество их жизни, отмечает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Техника поступила в регион в рамках социально-экономического сотрудничества Кузбасса с Республикой Беларусь. Это наш надежный партнер, который поставляет в регион мощные грузовики для угольной промышленности и тракторы для сельского хозяйства и коммунальных служб. Благодаря многолетней дружбе с Беларусью мы стабильно развиваем и модернизируем эти отрасли производства", - подчеркнул Цивилев, его цитирует пресс-служба.

Глава региона добавил, что обновление парка уборочной техники положительно скажется на производительности коммунальных предприятий и стабильности их работы.

Тракторы произведены белорусской компанией "Белаз", их конструкция адаптирована под сибирский климат и позволяет эксплуатировать технику при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов, подчеркивают в пресс-службе. Машины выйдут на расчистку дорог и тротуаров на следующей неделе.